30-Millionen-Eurojackpot geht nach Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com

Der Hauptgewinn von gut 30,7 Millionen Euro der Lotterie Eurojackpot geht nach Deutschland. Den Gewinntopf hätten zwei Tippscheine aus Baden-Württemberg und Niedersachsen geknackt, teilte ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Jeweils 15,36 Millionen Euro gingen nun an einen Mann aus dem Raum Esslingen sowie vermutlich an eine Tippgemeinschaft.