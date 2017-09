United Hairlines: Schottin öffnet Schönheitssalon in Vintage-Flugzeug

© www.dailyrecord.co.uk Schottin öffnet Schönheitssalon in Vintage-Flugzeug

Die schottische Visagistin Amber Scott hat den Schönheitssalon Runway Studios in einem Vintage-Flugzeug Air Atlantique Convair aus dem Jahr 1957 geöffnet. Die Maschine befindet sich am Hinterhof ihres Hauses. Im Salon bieten vier Visagisten, zwei Friseure sowie eine Handpflegerin ihre Dienstleistungen an. Der Besitzerin zufolge brauchte sie sechs Monate und 30.000 Pfund Sterling, um das alte Flugzeug in einen Luxus-Schönheitssalon zu verwandeln.