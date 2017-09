Abendessen wird zum Alptraum: Russin entdeckt Vogelkopf in Mais-Dose [FOTO]

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Gelegentlich kommt es dazu, dass man vor dem Essen seinen Appetit verliert. So ist es auch gewesen, als eine Russin aus der an der westlichen Grenze liegenden Stadt Belgorod einen Vogelkopf in ihrer Mais-Dose entdeckte.