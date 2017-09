Bitcoin-Kurs sinkt unter 3.000 Dollar

Die Talfahrt der Digitalwährung Bitcoin hat sich am Freitag fortgesetzt. An vielen wichtigen Handelsbörsen wie Bitstamp oder Coinbase fiel der Kurs unter die Marke von 3.000 Dollar. Auf Bitstamp wurden am Tiefpunkt 2.972 Dollar pro Bitcoin erreicht. Das waren 12 Prozent weniger als am Vortag.