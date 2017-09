Axt-Attacke in Frankreich: Mann greift zwei Frauen an und ruft "Allahu Akbar"

© http://www.lejsl.com Frankreich: Mann greift zwei Frauen mit Axt an

In der französischen Stadt Chalon-sur-Saone hat ein in Schwarz gekleideter und mit einer Axt bewaffneter Mann zwei Frauen angegriffen. Dabei soll der Täter "Allahu Akbar" gerufen haben. Eine der Frauen wurde verletzt. Beide Opfer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.