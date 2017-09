Karlsruher Polizei stellt Drogen für über 200.000 Euro sicher

Quelle: www.globallookpress.com Karlsruher Polizei stellt Drogen für über 200.000 Euro sicher

Die Polizei in Karlsruhe hat eine Drogenbande zerschlagen und fünf mutmaßliche Dealer hinter Gitter gebracht. Den Männern im Alter zwischen 24 und 51 Jahren wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.