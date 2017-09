Letztes Signal: Nasa-Sonde "Cassini" in Saturn gestürzt

Quelle: Reuters NASA veröffentlicht detaillierte Bilder der Saturnringe

Rund 20 Jahre nach ihrem Start ist die Raumsonde "Cassini" kontrolliert in den Saturn gestürzt. Das letzte Signal der Sonde ging am Freitag um 13.55 Uhr MESZ via Radiowellen im Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa im kalifornischen Pasadena ein. "Unser Raumschiff hat die Atmosphäre des Saturn erreicht und wir haben die letzte Übertragung bekommen", teilte die Nasa via Kurznachrichtendienst Twitter mit.