Schüler als Brandstifter von Waldbränden auf 300 Hektar Fläche in Frankreich angeklagt

Quelle: Reuters Schüler in Frankreich als Auslöser von Waldbrand angeklagt (Symbolbild)

Laut Anklage der französischen Justiz habe der 14-jährige Teenager Wälder auf mehr als 300 Hektar in Südfrankreich in Brand gesetzt. Der Junge wurde in der Gegend von Nizza auf frischer Tat ertappt.