Monströser tonnenschwerer Mondfisch in Russlands Fernost gefangen [FOTOS]

© sakhalin.Info

Eine Gruppe Fischer hat am Samstag auf der größten Insel Russlands, Sachalin, im Pazifischen Ozean eine unerwartete Beute in ihrem Netz gefunden - einen tonnenschweren Mondfisch, der als große Delikatesse in einigen Kulturen gilt. Leider erwies sich dieser Fischfang als nutzlos: Das monströse Wesen schaffte es nicht bis zur Küste in einem frischen Zustand.