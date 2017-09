Altgediente Schwarzfahrerin: Frau zehn Jahre ohne Führerschein unterwegs

Zehn Jahre lang ist eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus Niedersachsen ohne Führerschein unterwegs gewesen, bis sie nun aufflog.

Bei einer Kontrolle in der Innenstadt von Braunschweig gab sie zunächst falsche Personalien an und behauptete, ihren Führerschein in Bremen vergessen zu haben. Später konnte die 44-Jährige jedoch zweifelsfrei identifiziert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau habe den Beamten berichtet, sie habe noch nie einen Führerschein besessen. Darüber hinaus räumte sie auch ein, bereits seit zehn Jahren mit dem Auto unterwegs zu sein. Nun erwartet sie ein umfangreiches Strafverfahren. (dpa)

