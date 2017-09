Großbritannien ehrt die Autorin von "Stolz und Vorurteil" mit einer Zehn-Pfund-Note

Die Bank of England hat eine neue Banknote vorgestellt, auf der die vor 200 Jahren verstorbene Schriftstellerin Jane Austen zu sehen ist. Darauf steht ihr Zitat: "I declare after all there is no enjoyment like reading." ("Ich stelle fest, dass es letztlich nichts Schöneres gibt als zu lesen.").