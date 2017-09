Weltweit ältester Pandabär in China gestorben

Der älteste Große Panda der Welt ist am Mittwoch im chinesischen Zoo von Fuzhou gestorben. Die Bärendame hat ein Alter von 37 Jahren erreicht.

Die Pandabärin namens Basi wurde im Jahre 1980 in der chinesischen Provinz Sichuan geboren. In Januar dieses Jahres hatte sie das Alter von 37 Jahren erreicht und galt damit als ältester in Unfreiheit lebender Panda weltweit. In Menschenjahren gerechnet wurde sie damit mehr als 100 Jahre alt. In China war Basi ein Star, ihre Geburtstage wurden groß gefeiert. Pandabären stehen unter besonderem Schutz des chinesischen Staats und werden als Chinas Symbol betrachtet.

