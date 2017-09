Großbritannien verzeichnet Rekordzahl an Festnahmen wegen Terrorismus

Quelle: www.globallookpress.com Großbritannien verzeichnet Rekordzahl an Festnahmen wegen Terrorismus (Symbolbild)

Die britische Polizei hat im vergangenen Jahr so viele Terrorverdächtige festgenommen wie nie zuvor. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des britischen Innenministeriums hervor. Demnach wurden in den zwölf Monaten bis Juni 379 Menschen wegen Verdachts auf terroristische Straftaten in Großbritannien festgenommen. Das entspricht einem Anstieg um 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gegen rund ein Drittel der Verdächtigen wurde später Anklage erhoben.