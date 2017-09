Zwei russische U-Boote attackieren IS-Stellungen in Syrien

Quelle: Sputnik

Die russischen U-Boote Weliki Nowgorod und Kolpino haben am Donnerstag Stellungen des "Islamischen Staates" (IS) in Syrien mit sieben Marschflugkörpern angegriffen. Die Raketen vom Typ Kalibr wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums unter der Wasseroberfläche abgefeuert. Die Ziele lagen demnach in einer Entfernung von 500 bis 670 Kilometern.