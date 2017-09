Siemens verlegt autonome Robotik-Forschung nach China

Quelle: Reuters Siemens verlegt autonome Robotik-Forschung nach China (Archivbild)

Der Technologiekonzern Siemens siedelt ein wichtiges Forschungsgebiet für die Digitalisierung der Industrie in China an. Das hat die Holding am Donnerstag bei einem "Innovationstag" in der ostchinesischen Stadt Suzhou angekündigt. Die dortige Landesgesellschaft übernimmt die globale Führung im Bereich der autonomen Robotik. Wie viele Forscher und Ingenieure auf diesem Gebiet arbeiten sollen, teilte Siemens nicht mit.