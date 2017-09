Australische Stadträtin vergleicht Kolonisierung des Landes mit Holocaust

Eine australische Kommunalpolitikerin hat die Besiedlung des Kontinents durch Europäer mit dem Holocaust verglichen. In einem Facebook-Post begrüßte die Stadträtin Sue Bolton am Donnerstag die Entscheidung des Gemeinderats ihres Melbourner Stadtbezirks Moreland City, sich an den Feiern zum Nationalfeiertag am 26. Januar nicht zu beteiligen.