Bundeswehr rettet 134 Flüchtlinge vor Libyens Küste

Quelle: Reuters Bundeswehr rettet 134 Flüchtlinge vor Libyens Küste (Symbolbild)

Ein Kriegsschiff der Bundeswehr hat im Mittelmeer 134 Flüchtlinge aus einem in Seenot geratenen Schlauchboot gerettet. Die Aktion fand bereits am Mittwoch rund 40 Kilometer nördlich der libyschen Küste statt. Unter den Geretteten waren vier schwangere Frauen sowie 17 Kinder und Jugendliche. Die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" steuerte anschließend den italienischen Hafen Augusta an, um die Flüchtlinge den örtlichen Behörden zu übergeben.