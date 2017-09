Chinas Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

In der chinesischen Wirtschaft mehren sich die Anzeichen für ein langsameres Wachstum. Im August sind die Steigerungsraten gleich dreier wichtiger Konjunkturindikatoren zurückgegangen. So legten der Einzelhandelsumsatz, die Industrieproduktion und die Sachinvestitionen nicht mehr so stark zu wie im Juli. Zudem fiel aller drei genannter Größen schlechter aus als Experten erwartet hatten.