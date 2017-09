Brand in malaysischer Religionsschule fordert mindestens 25 Menschenleben

Quelle: Reuters Brand in malaysischer Religionsschule fordert mindestens 25 Menschenleben

Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Einsatzkräfte teilte mit, dass es sich bei den Opfern sowohl um Schüler als auch um Lehrer handele. Insgesamt 20 Opfer seien zwischen 13 und 17 Jahren alt.