Tatverdächtiger bei Chemie-Attacken auf Spielplätze läuft in Foto-Falle

Quelle: www.globallookpress.com

Nach Attacken mit ätzendem Rohrreiniger auf Aachener Spielplätzen und drei verletzten Kindern fahndet die Polizei mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren zwei Kameras in einem Park aufgestellt, in dem es schon Attacken mit Rohrreiniger gegeben hatte. Als der Täter am Sonntag die Chemikalie auf Kinderschaukel und Klettergerüst ausbrachte, lief er in die Foto-Falle.