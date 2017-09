Haft oder Leben: Säumiger Zahler kommt in Haft und wird auf schwere Krankheit diagnostiziert

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Seiner Festnahme am Flughafen München hat ein 39-Jähriger möglicherweise sein Leben zu verdanken. Am späten Dienstagabend haben Bundespolizisten am Flughafen München einen mit Haftbefehl gesuchten Briten festgenommen. Bei der folgenden Hafttauglichkeitsuntersuchung stellten Ärzte eine schwere Erkrankung fest. Mittlerweile wartet der 39-Jährige auf seinen OP-Termin. Da eine Begleichung der Haftstrafe immer noch aussteht, wird der Patient aktuell von Bundespolizisten am Krankenbett bewacht.