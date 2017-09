Iranische Sicherheitskräfte vereiteln Terroranschlag in Teheran

Quelle: Reuters Iranische Sicherheitskräfte vereiteln Terroranschlag in Teheran (Symbolbild)

Die Iranische Revolutionsgarde hat nach Angaben des iranischen Fernsehsenders Press TV einen mutmaßlichen Terroristen festgenommen, der eine Anschlagserie in der Hauptstadt Teheran geplant haben soll. Der Verdächtige wurde demnach in der Stadt Andisheh in der Provinz Teheran verhaftet.