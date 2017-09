UNO ernennt erstmals Meeresschutz-Sondergesandten

Quelle: Reuters UNO ernennt erstmals Meeresschutz-Sondergesandten (Archivbild). Auf dem Bild: Peter Thomson unterzeichnet ein Poster auf einer Meeresschutzkonferenz am 8. Juni 2017

Die Vereinten Nationen haben erstmals einen Sondergesandten zum Schutz der Weltmeere ernannt. Peter Thomson, Diplomat von dem Inselstaat Fidschi und früherer Präsident der UN-Vollversammlung, werde das Amt übernehmen, teilte die internationale Organisation am Dienstag in New York mit. Der Posten war im Anschluss an eine UN-Konferenz zum Schutz der Meere, die im Sommer erstmals stattgefunden hatte, geschaffen worden.