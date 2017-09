Hunderte russische Schüler lernen vor WM Deutsch durch Fußball

Quelle: Sputnik Hunderte russische Schüler lernen vor WM Deutsch durch Fußball (Symbolbild)

Unter der Schirmherrschaft des Bundestrainers Joachim Löw bereiten sich Hunderte russische Schüler auf die Fußball-WM 2018 in Russland vor. Bei einem Projekt des Goethe-Instituts Moskau nehmen in diesem Schuljahr rund 1.000 Kinder zwischen 11 und 13 Jahren an dem Programm "Mit Deutsch zum Titel!" teil. Maria Lukjantschikowa, Projektleiterin beim Goethe-Institut, gab am Dienstagabend mit einer Trillerpfeife den Startschuss für das russlandweite Projekt.