Feuerball am Himmel über Sankt Petersburg [VIDEO]

Ein leuchtender Meteor ist am Himmel über der russischen Großstadt St. Petersburg in der Nacht auf Dienstag erschienen. Die glühende Sternschnuppe wurde von vielen Menschen beobachtet und auf Video aufgenommen.

Die Mitarbeiter des Pulkowo-Observatoriums, der größten und bedeutendsten Sternwarte Russlands, erklärten, der Meteor wäre in der Atmosphäre komplett verglüht. Höchstwahrscheinlich gehörte diese Sternschuppe noch zu den Perseiden, dem jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrenden Meteorstrom. Augenzeugen berichteten, dass das Phänomen in verschiedenen Bezirken der Stadt gegen 20 Uhr abends zu beobachten war. Das Video, dass den Meteor zeigt, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und sorgte für das Interesse der Internet-Nutzer.

