Im Anfang war die Katze: Von der Leyen lernte Französisch mit Katzenvideo

Von der Leyen lernte Französisch mit Katzenvideo

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die französische Sprache mit Hilfe eines Katzenvideos gelernt – und zwar Jahrzehnte bevor süße Tiervideos Millionen Klicks auf YouTube sammelten. Sie sei in ihrem Geburtsort Brüssel auf eine europäische Schule gegangen und habe als Kind vom ersten Schultag an Französisch gelernt, erzählte die CDU-Politikerin am Montag bei einem Besuch der deutsch-französischen Brigade bei Freiburg auf die Frage hin, warum sie die Sprache so gut beherrsche.