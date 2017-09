EU-Parlament stimmt für kostenloses WLAN an öffentlichen Orten

Quelle: www.globallookpress.com EU-Parlament stimmt für kostenloses WLAN an öffentlichen Orten (Symbolbild)

Das Europaparlament hat grünes Licht für Tausende EU-finanzierte Internet-Hotspots auf öffentlichen Plätzen, in Krankenhäusern oder Büchereien gegeben. Die Abgeordneten stimmten einer entsprechenden Vorlage am Dienstag in Straßburg offiziell zu. Unterhändler der EU-Staaten und des EU-Parlaments hatten sich zuvor bereits darauf verständigt, in ganz Europa bis zu 8.000 kostenlose öffentliche Internet-Zugänge einzurichten.