Google bietet Cloud-Dienste von Deutschland aus an

Quelle: www.globallookpress.com Google bietet Cloud-Dienste aus Deutschland an (Symbolbild)

Google bietet den Business-Kunden seiner Cloud-Dienste künftig Apps und die Speicherung der Daten in Deutschland an. Die neue "Cloud-Region" wird in einem Rechenzentrum in Frankfurt/Main aufgebaut. "Wir kommen damit einem häufig geäußerten Kundenwunsch nach", sagte Google-Manager Urs Hölzle am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werde man damit eine spürbar bessere Netzanbindung im Vergleich zu den anderen Cloud-Regionen bieten können.