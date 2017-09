Juristen werfen Venezuelas Oberstem Gericht Staatsstreich vor

Die Unabhängige Juristenkommission (IJC) hat am Dienstag in Genf am Rande der Tagung des UN-Menschenrechtsrates das Vorgehen des Obersten Gerichts von Venezuela scharf kritisiert. Die Behörde demontiere demnach im Laufe der scharfen politischen Krise den Rechtsstaat. Seit Dezember hätten die Richter mit ihren Entscheidungen die Menschenrechte untergraben, so der IJC-Bericht.