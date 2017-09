Blinder Passagier: Auto mit Leiche im Anhänger in USA gestohlen

Blinder Passagier: Auto mit Leiche in Anhänger in USA gestohlen

Neben einem Motel in der Stadt Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico ist ein Auto mit einem Anhänger gestohlen worden. Die Diebe wussten aber nicht, dass sich im Anhänger ein Sarg befand. Und der Sarg war nicht leer.

Der Polizei zufolge fuhr ein bejahrtes Ehepaar aus Oklahoma nach New Mexico, um dort ihren Verwandten zu Grabe zu tragen. Sie hielten in einem Motel an, um dort zu übernachten. Als sie am Morgen ihren Wagen nicht auf dem Parkplatz fanden, alarmierten sie die Polizei. Vier Stunden später konnten die Beamten das gestohlene Auto verlassen finden. Der Anhänger sowie der Dahingegangene waren in Ordnung. Danach setzte das Ehepaar seine Fahrt fort.

Mehr lesen - Letzte Ehre: Brite bringt Sarg seines Vaters mit Bagger auf den Friedhof