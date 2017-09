Schnurrende Fahrt: Erster "Katzen-Zug" fährt in Japan ab [VIDEO]

Quelle: Reuters Schnurrende Fahrt: Erster "Katzen-Zug" fährt in Japan ab [VIDEO]

Ein ganz besonderer Nahverkehrszug ist am Sonntag aus der zentraljapanischen Stadt Ogaki abgefahren. Neben alltäglichen Fahrgästen waren am Bord auch sehr ungewöhnliche Passagiere: rund 30 Katzen. Dies wurde nach einer Vereinbarung zwischen der japanischen Nichtregierungsorganisation Kitten Cafe Sanctuary und dem Zugbetreiber Yoro Railway Co Ltd. ermöglicht.