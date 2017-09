Australier äußern sich zu Ehe für alle

Quelle: Reuters Australier äußern sich über Ehe für alle

In Australien findet an diesem Dienstag eine Volksbefragung darüber statt, ob die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt werden soll. Etwa 16 Millionen wahlberechtigte Bürger können dazu per Brief ihre Meinung äußern. Das Ergebnis der Briefwahl soll Mitte November bekanntgegeben werden. Es ist allerdings für den Gesetzgeber nicht bindend. Das letzte Wort über die so genannte Ehe für alle hat das Parlament.