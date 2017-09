EU-Austrittsgesetz nimmt erste Hürde in Großbritanniens Parlament

Quelle: Reuters EU-Austrittsgesetz nimmt erste Hürde in Großbritanniens Parlament (Symbolbild)

Das britische Parlament hat am frühen Dienstagmorgen in zweiter Lesung für das EU-Austrittsgesetz gestimmt. Für den Gesetzesvorschlag der Regierung votierten 326 Abgeordnete, 290 waren dagegen. Der Abstimmung am Dienstag war eine stundenlange, teils kontroverse Debatte vorausgegangen. Bevor das Gesetz endgültig verabschiedet werden kann, stehen weitere Abstimmungen an.