UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea

Quelle: Reuters UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea (Symbolbild)

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag (Ortszeit) einstimmig für eine Deckelung von Öllieferungen an Nordkorea votiert. Die entsprechende Resolution verbietet zudem alle Lieferungen von Erdgas an Nordkorea und Textilexporte. Mit den neuen Sanktionen bestraft das höchste UN-Gremium die Regierung in Pjöngjang für ihren neuerlichen Atomtest vor etwa einer Woche. Aus der Sicht Chinas muss das Ziel der neuen Strafmaßnahmen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm sein.