Mehr als 400 Kilogramm Kokain auf Schiffen in Italien entdeckt

Innerhalb von 48 Stunden sind am Hafen der kalabrischen Gemeinde Gioia Tauro im Süditalien mehr als 400 Kilogramm Kokain beschlagnahmt worden. Die Substanzen haben einen Straßenverkaufswert von rund 40 Millionen Euro, wie die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza am Montag mitteilte. 218 Kilogramm Kokain hatten die Beamten am Samstag auf einem Schiff zwischen Gewürz- und Kaffeeladungen entdeckt.