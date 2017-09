Neue Regierung im Kosovo: Serbische Minderheit blockiert Aufbau der Armee

Quelle: www.globallookpress.com

Die serbische Minderheit im Kosovo wird durch ihre Beteiligung an der neuen Regierung den eigentlich geplanten Aufbau einer Armee blockieren. Die Serben "sind klar verpflichtet, gegen die Bildung der sogenannten Armee zu kämpfen", sagte der in der serbischen Regierung für das Kosovo zuständige Marko Djuric der Zeitung Novosti am Montag in Belgrad.