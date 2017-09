Bundeswehr investiert 50 Millionen Euro in deutsch-französische Brigade in Müllheim

Die Bundeswehr will kräftig in den Standort der deutsch-französischen Brigade bei Freiburg investieren. Für die nächsten vier Jahre seien für den Standort Müllheim 50 Millionen Euro eingeplant, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Montag bei einem Besuch. "Das zeigt, dass dieser Standort für uns ein ganz hochwertiger ist."