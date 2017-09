Simbabwes Geheimdienst hat Anteil an Diamanten-Einnahmen

Quelle: Reuters Simbabwes Geheimdienst hat Anteil an Diamanten-Einnahmen

Einnahmen aus Simbabwes Diamantenindustrie fließen einem Bericht zufolge teilweise heimlich an den Geheimdienst. Mehrere Dokumente deuten darauf hin, dass der Geheimdienst des südafrikanischen Landes an einem Bergbauunternehmen beteiligt ist, das inzwischen einem staatlichen Konglomerat an Diamantenproduktionsfirmen angehört, wie die Anti-Korruptions-Organisation Global Witness mitteilte.