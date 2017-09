Ölteppich an griechischen Stränden - Tanker mit 2.200 Tonnen Schweröl untergegangen [FOTOS]

Nach dem Untergang eines kleinen griechischen Tankers hat ein Ölteppich die Strände auf der Ostseite der Insel Salamis erreicht. Reinigungstrupps versuchten das Öl zu beseitigen, wie das griechische Fernsehen aus den kleinen Häfen von Selinia und Limnionas auf der Insel Salamis am Montag berichtete. Augenzeugen schätzten die Größe des Ölteppichs auf etwa zwei Kilometer Länge und Dutzende Meter Breite.

Der Kleintanker "Agia Zoni" war nach Angaben der Küstenwache am Sonntag vor der Insel Salamis, die Athen vorgelagert ist, untergegangen. Die Besatzung wurde gerettet. Das Schiff hatte 2.200 Tonnen Schweröl (Fuel oil) und 370 Tonnen Marinedieselöl (Marine gas oil) gebunkert, teilte die Küstenwache mit. Taucher versuchten, das Öl aus dem Tanker heraus zu pumpen. Wie viel Öl an die Meeresoberfläche gelangte, war am Montag unklar, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. Salamis ist eine Insel, auf der zahlreiche Athener ihre Ferienwohnungen haben. Touristisch ist die Insel bislang nicht entwickelt. (dpa)

© www.pireaspiraeus.com

© www.pireaspiraeus.com

