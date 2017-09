Enkelin auf dem Arm und Bier in der Hand - Australischer Regierungschef erntet Ärger im Netz

Wegen eines Fotos mit seiner Enkeltochter auf dem Arm und einem Becher Bier in der Hand hat sich Australiens konservativer Premierminister Malcolm Turnbull Ärger eingehandelt. Der 62-Jährige musste sich wegen der Aufnahme, die beim Besuch eines Football-Spiels in Sydney entstand, böse Kommentare gefallen lassen.

Auf dem Bild ist Turnbull zu sehen, wie er einen halb ausgetrunkenes Bier in der Hand hält und das Baby auf die Stirn küsst. Auf Facebook schrieb er dazu: “Multitasking at the footy.“ („Multi-Tasking beim Football.”) Im Internet warfen zahlreiche Landsleute ihrem Ministerpräsidenten vor, ein schlechtes Beispiel abzugeben. Von anderen Leuten wurde Turnbull verteidigt. Bis Montag bekam er für seinen Eintrag 16.000 Likes.

Mehr lesen - Bier trinken und dabei die Welt verbessern: Brauereien produzieren Bier aus altem Brot