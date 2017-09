Texas: Streit beim Football-Abend endet mit Schießerei – acht Tote

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einer Schießerei auf einer Football-Party im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Täter drang offenbar - nach einem Streit mit einem der Partygäste - bewaffnet in ein Einfamilienhaus in Plano, einem Vorort von Dallas, ein, wie der Sender CBS berichtete. Dort erschoss er sieben Menschen. Ein alarmierter Polizist erschoss daraufhin den Angreifer. Weitere zwei Menschen wurden bei der Schießerei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.