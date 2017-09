Endstation Przemyśl: Zug mit Michail Saakaschwili bleibt in Polen

Quelle: Sputnik Endstation Przemyśl: Zug mit Michail Saakaschwili bleibt in Polen

Der Zug Przemyśl – Kiew, in dem der oppositionelle ukrainische Politiker Michail Saakaschwili in die Ukraine einreisen wollte, ist gestrichen worden. Alle Fahrgäste wurden gebeten, die Waggons zu verlassen. Allen Reisenden wurden Busse bis zur ukrainischen Grenze angeboten. Der Zug fahre nicht ab, bis die Person, die keine erforderlichen Reisedokumente bei sich habe, abgestiegen sei, hieß es zuvor in der Durchsage am Bahnhof.