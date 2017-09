Mindestens sechs Tote nach Unwettern in Toskana

Nach Unwettern in Italien sind mindestens sechs Menschen in der Toskana gestorben. Zwei weitere Menschen wurden am Sonntag in der Gegend um die Stadt Livorno noch vermisst. "Livorno wurde verwüstet", twitterte Bürgermeister Filippo Nogarin.