Schleuser bringen rund 300 Migranten nach Zypern

Quelle: Reuters Schleuser bringen rund 300 Migranten nach Zypern (Archivbild)

Schleuser haben am Wochenende mehr als 300 Migranten und Flüchtlinge von der Türkei nach Zypern gebracht. Die Migranten, die aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens stammen, kamen an Bord von zwei großen Booten an einem Strand bei Káto Pýrgos an. Die Sicherheitsbehörden der Republik Zypern nahmen einen mutmaßlichen Schleuser fest. Die Migranten sollen pro Kopf umgerechnet etwa 1.660 Euro an die Schleuser gezahlt haben, hieß es in zyprischen Medienberichten.