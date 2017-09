Ägyptische Polizei vereitelt Terroranschlag in Kairo

Quelle: Reuters Ägyptische Polizei vereitelt Terroranschlag in Kairo (Archivbild)

Die ägyptische Polizei hat am Sonntagmorgen in Kairo eine Terrorzelle zerschlagen. Die Extremisten wollten in der Hauptstadt ein Selbstmordattentat verüben. Bei der Anti-Terroroperation wurden mehrere Straßen im Bezirk al-Aguza gesperrt. Ein Sondereinsatzkommando stürmte zwei Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in denen sich die Verdächtigen verbargen. Ein Extremist versuchte seinen Sprenggürtel zu zünden und wurde erschossen.