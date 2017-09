Zehntausende demonstrieren in Australien für Homo-Ehe

Quelle: Reuters

In Sydney haben am Sonntag Zehntausende Menschen für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Australien demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter gingen 40.000 Menschen auf die Straße. Damit wäre es die größte Demonstration für Lesben- und Schwulenrechte in der Geschichte Australiens. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen.