Syrische Regierungstruppen durchkämmen Gelände um Fliegerhorst Deir ez-Zor

Syrische Regierungstruppen haben am Sonntag begonnen, das Gelände um den Luftstützpunkt östlich von Deir ez-Zor zu durchkämmen. Vortrupps zerstören mit Unterstützung der Artillerie und der Luftstreitkräfte die restlichen Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" nördlich der Air Base. Inzwischen ist vom Süden her das 5. Korps der syrischen Armee an die teilweise belagerte Stadt vorgerückt und hat die Blockade an einer weiteren Stelle durchbrochen.