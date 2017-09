Gletscherzunge bricht ab – Schweizer Polizei vermeldet keine Schäden

Am Triftgletscher in der Schweiz ist in der Nacht zum Sonntag ein Stück der Gletscherzunge abgebrochen. Die befürchtete Eislawine blieb aber aus. Es seien weder Menschen zu Schaden gekommen noch Gebäude beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei am Sonntag. Die Gemeinde Saas-Grund hatte am Samstagabend als Vorsichtsmaßnahme über 200 Menschen in Sicherheit gebracht.