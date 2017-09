Deutsche Hilfsorganisation nimmt Rettung im Mittelmeer wieder auf

Quelle: www.globallookpress.com Deutsche Hilfsorganisation nimmt Rettung im Mittelmeer wieder auf (Archivbild)

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye nimmt die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer nach einem Monat Unterbrechung wieder auf. Künftig sollen die Einsätze der Schiffe "Sea-Eye" und "Seefuchs" allerdings weiter entfernt von der libyschen Küste, in einem Bereich von 70 bis 90 Seemeilen, stattfinden, teilte die Organisation am Samstag in Regensburg mit. So wolle man die Bedrohung durch die libysche Küstenwache umgehen, um die Sicherheit der Crews nicht zu gefährden.