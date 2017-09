Ägyptische Archäologen entdecken 3.500 Jahre alte Grabkammer

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Ägyptische Archäologen haben in Luxor die wertvolle Grabkammer eines Goldschmieds freigelegt. In dem Raum sei neben Sarkophagen, Mumien, Schmuck und Holzmasken auch eine Statue gefunden worden, die den Goldschmied und seine Frau darstellen soll, teilte das Antikenministerium am Samstag mit. Die Kammer soll demnach mehr als 3.500 Jahre alt sein und aus der 18. Dynastie des Alten Ägypten stammen.